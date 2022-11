Suplement diety z dodatkiem niedozwolonych substancji. GIS ostrzega

Zaskakujące wyniki badań

To jednak nie koniec zastrzeżeń. Substancja RAD-140, która jest deklarowana w składzie, też należy do składników zakazanych w produkcji suplementów diety, zgodnie z zaleceniem Zespołu do spraw Suplementów Diety. Co jednak ciekawe, w badanej próbce produktu inspektorzy wcale jej nie stwierdzili.