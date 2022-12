Surowa kara dla pirata drogowego. Stracił prawo jazdy, musi zapłacić 3 tys. zł

Nowy taryfikator przekłada się na wpływy z mandatów do budżetu. Od początku tego roku do końca października policja i inne uprawnione służby ukarały kierowców w sumie niemal czterema milionami mandatów na łączną kwotę 1,287 miliarda złotych - informowała niedawno w rozmowie z TVN24 Agnieszka Jóźwin-Dalecka, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Opolu. To właśnie do Opola, a konkretnie Pierwszego Urzędu Skarbowego w tym mieście, wpływają wszystkie mandaty w Polsce.