Świadczenie wspierające. Wniosek, warunki. Wsparcie w różnej wysokości

Świadczenie wspierające. Punkty. O co chodzi?

Złożenie wniosku o świadczenie wspierające do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinno poprzedzić dopełnienie formalności związanych z ustaleniem poziomu potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością. Niezbędne jest złożenie wniosku do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) lub do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o wydanie decyzji dot. poziomu potrzeby wsparcia. Dopiero po uzyskaniu decyzji ostatecznej z WZON, możliwe jest składanie wniosków o świadczenie wspierające.