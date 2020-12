Sylwester 2020. Szykuje się narodowe spożywanie sushi. Półki z produktami świecą pustkami

"Szykuje się chyba narodowe spożywanie sushi. Tylko te półki są puste" - napisała do nas czytelniczka WP. Na potwierdzenie przysłała zdjęcia, na których widać, że asortyment składający się z produktów do przygotowania tego posiłku w gdańskim hipermarkecie Auchan jest mocno przerzedzony.

Można zatem przypuścić, że sylwestrowe imprezy gdańszczan uświetnią potrawy z ryżu i surowych owoców morza. Polacy najwyraźniej będą w domu robić to tradycyjne japońskie danie.

Z powodu pandemii SARS-CoV-2 tegoroczny sylwester będzie w tym roku wyjątkowo kameralny. W teorii też spędzimy go w zaciszu domowym, na kanapie przed telewizorem. Od kilku dni wiadomo, że imprez plenerowych nie ma, a domowe przyjęcia są ograniczone do pięciu osób.

To jednak nie zniechęca Polaków do wyprawienia imprezy, nawet jeśli miałaby być w okrojonym gronie. Potwierdzają to zdjęcia ze szczecińskiego dyskontu, które nadesłał nam nasz czytelnik.