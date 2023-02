Systemowe błędy przy sprzedaży mieszkań komunalnych. NIK pokazuje, jak gminy łamią prawo

"Od wartości mieszkania oszacowanej przez rzeczoznawcę odejmowano wartość nakładów poniesionych w mieszkaniu przez najemcę i dopiero od tak uzyskanej sumy wyliczano zniżkę. W efekcie wpływy do budżetu były mniejsze o ok. 155 tys. zł, a udzielone bonifikaty wyższe od przewidzianych w uchwałach rad miejskich" - czytamy w komunikacie NIK. W okresie objętym kontrolą samorządy uzyskały z takiej prywatyzacji w sumie ponad 35 mln zł, co stanowiło jedynie 14 proc. ustalonej przez rzeczoznawców wartości sprzedawanych lokali.