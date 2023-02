Haczyk w rządowym programie. "Trzeba będzie spieszyć się z wnioskiem"

- Wyniki z ostatnich dwóch miesięcy napawają ostrożnym optymizmem, choć do utrwalenia się trendu wzrostowego wciąż daleko - powiedziała, cytowana w komunikacie, Katarzyna Kuniewicz, kierująca badaniami rynku Otodom Analytics. - Abyśmy mogli mówić o powrocie do poziomu sprzedaży z przełomu 2021 i 2022 r. niezbędne jest zwiększenie dostępności kredytów. Popyt na to wyraźnie czeka, o czym świadczyć może wyjątkowo wysoka liczba rezerwacji dokonywana w biurach sprzedaży deweloperów.