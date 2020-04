Szczęśliwa seria w Lotto. Padła druga "szóstka" z rzędu

Wielkanocne losowania Lotto przyniosły przynajmniej w dwóch domach naprawdę dużo radości. Dopiero co Totalizator Sportowy informował, że o wielkim szczęściu może mówić gracz, który zagrał w kolekturze przy ul. Kunickiego 141 w Lublinie, bo trafił "szóstkę" wartą aż 23 769 336,10 zł. Sobotnie losowanie przyniosło kolejnego milionera, choć ze sporo mniejszą wygraną.

Skoro kumulacja została rozbita w czwartek, to w sobotę wróciliśmy do podstawowej puli, czyli 2 mln zł. Oprócz głównej wygranej padły też mniejsze. "Piątkę" trafiło aż 35 osób, które wzbogaciły się tym samym o blisko 6 tys. zł.

Kolejne losowanie Lotto we wtorek. Pula nagród znów wyniesie 2 mln zł. Zdecydowanie większe pieniądze będzie można wygrać w piątkowym losowaniu loterii Eurojackpot.

W dziewiątym z rzędu losowaniu Eurojackpot nie odnotowano głównej wygranej w żadnym z krajów, w których dostępna jest gra. Oznacza to, że rekordowa kwota w puli na główną wygraną w historii gier liczbowych w Polsce – 410 mln zł - jest nadal do wygrania.

Automatycznie zwiększa się pula na wygrane II stopnia. Oznacza to, że w przyszły piątek może ona wynieść nawet 90 000 000 zł.

Najwyższą do tej pory wygraną w Polsce były 193 mln zł, wygrane właśnie w loterii Eurojackpot. Dziennikarze WP dotarli do zwycięzcy, a za reportaż o jego historii byli nominowani do nagrody Grand Press.