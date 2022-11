Sześć tys. zł mandatu dla pirata w zdezelowanym samochodzie. Policja karze recydywistę

Drogówka z Konina zatrzymała do kontroli 22-letniego kierowcę, pędzącego po mieście z nadmierną prędkością. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość aż o 66 kilometrów na godzinę. Okazało się, że nie był to jego pierwszy raz w ciągu ostatnich dwóch lat. Do tego stan techniczny jego samochodu pozostawiał wiele do życzenia. Policjanci wlepili mu aż sześć tysięcy złotych grzywny.