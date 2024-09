Ta ulica tętniła życiem, teraz świeci pustkami. Prezydent miasta ma plan

Ważna kwestia związana z ulicą Wolności to konieczność rozmowy z przedsiębiorcami. Dlaczego? Bo to nie urzędnicy będą tutaj otwierali sklepy tylko przedsiębiorcy. Tak naprawdę mamy do czynienia z trzema (nie licząc klientów) rodzajami interesariuszy: właściciele kamienic, miasto (jako właściciel części budynków) i osoby, które wynajmują lokale od miasta albo od prywatnego właściciela - zaznaczył.