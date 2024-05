Tajwan przekaże polskiemu miastu miliony. Wiemy, w jakim celu

Zmiany w pomocy dla Ukraińców

Jak informował serwis money.pl, rząd przyjął 30 kwietnia projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zakłada on m.in. powiązanie wypłat 800 plus i świadczenia "Dobry Start" z obowiązkiem szkolnym i przedłuża ochronę tymczasową dla Ukraińców uciekających przed wojną do 30 września 2025 roku.