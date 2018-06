1 z 14 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy Wideo WP Finanse podróbki Aleksandra Stanek 31 min. temu 1 z 14 Tak mafia wyciąga 301 zł z kieszeni każdego Polaka Miliardy euro strat rocznie Materiały prasowe Podziel się Podróbki to wielki biznes kontrolowany przez doskonale zorganizowane grupy przestępcze. Z najnowszego raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wynika, że każdego roku w całej UE starty z powodu podrabiania produktów wynoszą 60 mld euro. Mowa tu jedynie o 13 sektorach gospodarki, które najczęściej padają ofiarą dobrze zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się fałszowaniem towarów. Łączne straty są równoważne 116 euro na obywatela UE rocznie, a to nie koniec kosztów. Ponieważ legalni producenci produkują mniej, niż produkowaliby w przypadku braku zjawiska podrabiania produktów, zatrudniają oni tym samym mniej pracowników. Przekłada się to na utratę 434 000 miejsc pracy. Problem dotyka nie tylko globalne koncerny czy producentów dóbr luksusowych. Podróbki są również realnym zagrożeniem dla krajowego rynku. Z szacunków EUIPO wynika, że w związku z obecnością podrabiania produktów, 13 sektorów w Polsce traci 11,8 proc. sprzedaży bezpośredniej rocznie. Jest to równowartość około 2,7 miliarda euro (11,4 mld zł) lub 72 euro (301 zł) na jednego mieszkańca Polski rocznie. Do tego dochodzi 31 527 utraconych miejsc pracy. Jakie to branże? Które produkty najczęściej są podrabiane przez przestępców? Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne