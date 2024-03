Tak oszukiwali Polki. Nigeryjczycy zarobili co najmniej milion złotych

Jak podają "Fakty" TVN, mężczyźni dwa lata temu przeprowadzili się do Polski, aby być bliżej swoich ofiar. - Wzbudzali uczucia, nawiązywali romanse z kobietami, po czym wykorzystywali ich ufność po to, aby wyłudzić od nich pieniądze - mówił w rozmowie z redakcją podkom. Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.