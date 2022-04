Takiej sytuacji nie było w Niemczech od 73 lat. Widać ogromny wpływ wojny w Ukrainie

"We wtorek Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył swoją prognozę wzrostu gospodarczego dla Niemiec na 2022 rok do 2,7 proc., czyli o 1,7 punktu procentowego poniżej poprzedniej prognozy" - pisze FT. Dziennik komentuje, że jest to największa obniżka prognozy wśród gospodarek krajów rozwiniętych. Ujawnia to "skalę narażenia niemieckiego przemysłu energochłonnego na wojnę w Ukrainie".