Tania linia znika z Okęcia

Nie będzie już tanich lotów między Warszawą a Szczecinem. Ryanair definitywnie wycofuje się z warszawskiego lotniska im. Fryderyka Chopina.



Irlandzka linia lotnicza o likwidacji połączenia poinformowała dziś .- Ze względu na wysokie koszty na warszawskim lotnisku Chopina, trasa ze Szczecina do Warszawy zostanie anulowana od 7 stycznia 2019 roku – podała linia w specjalnym komunikacie prasowym.

Przewoźnik zapewnia, ze skontaktował się z pasażerami rejsów, którzy wykupili lot na trasie Warszawa-Szczecin po tej dacie. Mają oni do wyboru dwie opcje: zwrot kosztów lub zmianę rezerwacji.

Jednocześnie Ryanair poinformował o otwarciu nowego połączenie między Krakowem a Szczecinem. Oznacza to, że od przyszłego roku linia lotnicza będzie latać tylko na trzech kierunkach wewnątrz Polski: będą to, oprócz wspomnianego wyżej połączenia Kraków-Szczecin, loty między Wrocławiem a Gdańskiem oraz z Gdańska do Krakowa.