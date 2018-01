Taryfa antysmogowa nie działa. Niższe rachunki za prąd to obietnica bez pokrycia

Potwierdzają się ostrzeżenia ekspertów, że wprowadzona przez rząd "taryfa antysmogowa", która miała zachęcić tysiące Polaków do rezygnacji z palenia w tzw. kopciuchach, nie przyniesie efektu. Tam, gdzie problem smogu jest największy, zmiany oznaczają nawet podwyżkę cen prądu.

Ministerstwo Energii chciało, by dzięki tańszej energii Polacy porzucili palenie w tzw. kopciuchach i przerzucili się na ogrzewanie energią elektryczną.

Tymczasem wymaga to inwestycji w nową instalację (w przypadku pomp ciepła to ok. 25 tys. zł), a rachunki za prąd i tak nie będą niższe, niż przy obowiązujących dotychczas taryfach