WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 8 pierogiwegekuba jankowskitesty konsumenckieczy sie oplacakinga jurgaczy to się opłacaczy to sie oplaca 3 godziny temu Te pierogi są zielone. Sprawdziliśmy, co się w nich kryje W najnowszym odcinku "Czy to się opłaca" sprawdziliśmy, jak smakują… zielone pierogi! Czemu zawdzięczają taki nietypowy kolor? Co się w nich... Rozwiń Transkrypcja: Polska to kraj mlekiem i miodem płynący Ale Jako że Uwielbiam pierogi można by do tego gastronomicznego rondelka dorzucić właśnie pierogi a jak nie Oczywiście muszą być z dużą Puszczyków Z mięskiem Pustkowo Szczęście pamiętasz wersja bez mięsa Czyli waga i trzeba się będziemy sobie testować Wegański Po prostu jak nasze zwykłe pierożki i poza tym że są zielone A ja jestem Niewielka więc dla mnie takie Ale są zielone i to mnie zastanawia czy lądowy spakować faktycznie No nie wyglądają A skoro już zaczęliśmy o składzie Zobaczymy co my tu Dosyć to dziwnie wygląda Mąka pszenna Nie ma zaskoczenia Również nie ma zaskoczenia i groszek Czy jedna czwarta skład 500 potraw 400 zł 100 g to Kasza jaglana Wow całe 4% tejże Olej z prażonych nasion sezamu Dobrze brzmi Sofistyka No Zaszaleli pieprz czarny substancja barwiąca chlorofil roślinny Od zagadka rozwiązana Chlorofilem to potraktować Żeby było Lepszy chlorofil roślinny niż miałby być jakiś bar Nazwie Po 34 albo coś takiego Uważam że spać W porządku Zbędnych jak nie dodatków jakiś wypełniaczy ulepszaczy Skład To zobaczyłem to pewnie bym brał Ja bym też I szarpał jak Reksio wegańsko Przejdźmy do konsumpcji Nie wyglądają jak pierożki baterią Kto dużo mówi Taxi Grosz Jestem groszek świat Dziwne Takie nietypowe Zamienionych bez wyrazu No szału nie ma To nie jest takie oczywiste Paluch Ile jeszcze Ciasto jest Klejące Dosyć grube Okej Monika Ciastoń No nie chyba też a chciałbym żebym ile Na ciasto się strasznie klei strasznie się ciągnie nie wiem w sumie czy to No nie są niedobre one nie są też Znakomite masz rację bez wyrazu to Dobra okej Michał chcesz pieroga Może ty nam powiesz czy to jest dobre czy nie Jak pani operat Dla mnie po prostu to wszystko jest bardzo mdłe definicję mija Z domieszką No dobra to ile byś takim razie zdanie zapłaciła 11 zł a za 12 zł No to mam do ciebie Miłe zaskoczenie 790 O to faktycznie To ja bym był wczoraj pozytywnie zaskoczony Nie za dużo czy to się twoim zdaniem To się opłaca ale myślę że producent mógłby jeszcze popracować nad nowymi Potem jak tam Spróbowaliśmy mnie Odpowiedz Jeszcze w głowie miałem ten swoją co tam 11 12 Ale Za około Kto może Mimo że ten smar do Hondy Można by rzeczywiście poszukać jakiegoś lepszego połączenia niż akurat Grosz Naprawdę Kto jest bardzo zdrowe danie Maba Skład awansem Dla Tych pierogów chciałam powiedzieć że on się opłaca Nie jest to nie do Moim zdaniem I tym zgodnym akcentem kończymy program tak Opłaca się Ale Rozwiń