Te samochody kupisz od ręki. "Marzec przybliża nas do normalności"

- To wynik aż o dwa miesiące lepszy niż w grudniu. Widać więc, że sytuacja na rynku się poprawia. Coraz rzadziej otrzymujemy od producentów informacje o brakach komponentów i wynikających z tego opóźnieniach – stwierdził Knitter. Dodał, że jeśli pod uwagę wzięlibyśmy najpopularniejsze modele, to średni czas potrzebny do wyprodukowania i dostarczenie auta do Polski skróciłby się do ok. 5 miesięcy, co jest normą sprzed pandemii.