Tej grupie Polaków PiS nie pomoże. Jacek Sasin tłumaczy dlaczego

- To, że podmioty gospodarcze nie mogą podlegać systemowi taryfowania, nie jest naszą decyzją, to nie jest decyzja rządu. Naszą intencją było objąć tym systemem jak największą grupę odbiorców - zapewnił. - To regulacje europejskie, przede wszystkim druga dyrektywa gazowa, ale zostało to też potwierdzone wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, powodują, że firmy czy podmioty gospodarcze nie mogą kupować tego paliwa po cenach nierynkowych - wyjaśnił.