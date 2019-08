Tesco chce usunąć opakowania z plastiku. Zaostrza przepisy

Brytyjskie Tesco zobowiązało się do walki z plastikiem jednorazowego użytku. Zamierza wdrożyć zasady, które zablokują możliwość sprzedaży produktów wszystkim markom wykorzystującym opakowania ze sztucznych tworzyw. Powstała już specjalna lista materiałów akceptowanych przez sieć.

Już w maju 2018 roku Tesco podało wykaz preferowanych materiałów na opakowania. Miałyby korzystać z nich firmy korzystające z powierzchni hipermarketów. Teraz jednak gigant handlowy chce wzmocnić presję i zablokować dostęp do swoich półek wszystkim markom, które nie dostosują się do nowych zasad.

W ostatnim raporcie rocznym Tesco wskazało, że 13 proc. opakowań produktów ich własnej marki jest trudnych do recyklingu. Lewis zapowiedział, że zarządzana przez niego spółka wyeliminuje je do końca roku. Dodał, że współpracują z markowymi dostawcami, którzy mają zrobić to samo.

W ostatnich latach Tesco kojarzyło się Brytyjczykom z firmą nadmiernie wykorzystującą plastik. Teraz sieć sklepów chce walczyć z tą łatką. Lewis powiedział, że jego firma będzie złomować plastik używany do pakowania puszek w samych opakowaniach zbiorczych. To pozwoli zaoszczędzić 490 ton plastiku rocznie i może zapobiec sprzedaży ponad 50 metrów plastikowych spoiw do puszek do piwa.