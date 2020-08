Test na koronawirusa. Egipt łagodzi restrykcje dla podróżnych

Egipt ponownie otworzył swoje lotniska dla turystów z początkiem lipca. Wszyscy podróżni przed wylotem do Egiptu muszą jednak wypełnić "Deklarację podróżnego" (Traveler Declaration).

Egipska gra planszowa. Nowe odkrycie naukowca

Test co prawda będzie konieczny, ale można będzie zrobić go po przylocie na lotnisko w Hurghadzie, Szarm el-Szejk, Marsa Alam i w Tabie. Koszt takiego testu to 30 dol. amerykańskich - podaje dziennik.