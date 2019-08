Testowałam dziecięcy trener snu z Lidla. Mój syn, słysząc śpiew ptaków za oknem, mówi teraz: mama, owca!

Jestem chronicznie niewyspana. Powód? Mam 2,5-letniego syna, który lubi harcować do późna i wstawać przed wszystkimi. Gdy w redakcji padła propozycja przetestowania trenera snu z Lidla, dostrzegłam w nim swoją ostatnią szansę. Czy pomógł?

Podeszłam do sprawy poważnie. Nigdy wcześniej nie słyszałam o dziecięcym trenerze snu, więc niezbędna była instrukcja. Rzecz w tym, że tylko część w wersji polskiej ma… 20 stron.

Po pierwsze: to zegarek z funkcją budzika. Można ustawić czas budzenia różny na zwykłe dni tygodnia i inne na weekend. Dzieci oczywiście nie muszą znać się na zegarku, dlatego można zamienić godzinę na uśmiechniętą mordkę - oczywiście owcy.

Po drugie: lampka nocna. Śpiąca owieczka może nam się przyjemnie świecić przez całą noc - przydatna dla dzieci, które boją się ciemności. Moje się nie boją, więc uznałam, że nie będę ich przyzwyczajać do czegoś tylko po to, żeby je potem od tego odzwyczajać.

Po trzecie: dziecięcy trener snu. No i tu zaczyna się właściwa opowieść.

Problem numer dwa: dziecko budzi się - tu zauważam regularność - ZA WCZEŚNIE. - Słońce wstaje i ja też muszę - znacie ten tekst? My aż za dobrze.

Jak to ma się udać?

Chodzi o to, by dziecko zrozumiało, że jest pora pracy i zabawy oraz pora, kiedy się śpi. I przestać to kwestionować. Pomóc ma w tym szybka z dwiema postaciami owcy. Kiedy jest dzień, podświetlona jest biegnąca owieczka. Gdy jest noc, świeci się owieczka śpiąca. W założeniu więc dziecko, nawet jeśli przebudzi się w nocy albo nad ranem, widząc owieczkę śpiącą, ma przestać upierać się, że trzeba już wstawać.