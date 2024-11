"To pod Giewontem to już prawie codzienność. Tatrzańscy policjanci niemal każdego dnia zatrzymują kierowców, którzy mimo sądowych zakazów prowadzenia pojazdów siadają za kierownicą. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat" - czytamy w Tygodniku Podhalańskim.