To psuje jakość pracy. Eksperci są zgodni

Choć pracy w Polsce szuka więcej osób niż przed rokiem, to firmy mają zastrzeżenia co do nadsyłanych zgłoszeń. W celu wyłonienia najlepszego kandydata spółki decydują się więc na rozbudowywanie procesu rekrutacji. Innym powodem wydłużenia rekrutacji są zbyt wysokie oczekiwania kandydatów. Zdarza się bowiem, że osoba idealnie nadaje się na stanowisko, ale ma zbyt wysokie wymagania co do wysokości wynagrodzenia.