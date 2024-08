39 dni urlopu i sporo dodatków. Trwa nabór na strażników więziennych

"Wymagane dokumenty należy w terminie do dnia 6 września 2024 r." - czytamy w ogłoszeniu. Można to zrobić osobiście w jednostce lub za pośrednictwem poczty jako list polecony.

Na start Zakład Karny oferuje co najmniej 5 272 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia oraz 4 907 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia.

Poza tym każdy strażnik więzienny otrzymuje raz do roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie około 2 200 zł netto. Może też liczyć na dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wysokości około 465 zł netto na osobę.

Strażnikom należy się także zwrot kosztów dojazdu do służby oraz rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny (około 30 zł netto za jedną nadgodzinę).

Już po dwóch latach służby pracownik przechodzący do służby stałej może dodatkowo liczyć na zasiłek na zagospodarowanie (około 5 500 zł netto), pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego (w 2023 r. było to około 62 500 zł netto) lub comiesięczny równoważnik za brak lokalu mieszkalnego (około 397 zł netto).

Choć benefity mogą skusić wiele osób, to trzeba pamiętać, że praca w Zakładzie Karnym jest wymagająca. W ogłoszeniu czytamy, że oferta pracy jest skierowana do osób posiadających "zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby".