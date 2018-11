Trener Legii jak Lewandowski. Warszawę będzie podziwiał z luksusowego wieżowca

Trener Legii Ricardo Sa Pinto ma zamieszkać w wieżowcu Złota 44. Swoje mieszkanie ma tam już m.in. Robert Lewandowski. O ile jednak w przypadku piłkarza chodziło o kupno, o tyle w przypadku trenera Legii nie ma takich informacji.

