Trudny weekend dla klientów banków. "Jeśli planujesz przelewy, zrób je wcześniej"

Pełną listę banków, które na najbliższy weekend zaplanowały prace serwisowe, zebrał portal tvn24.pl. I tak w Banku Pekao prace serwisowe potrwają w nocy z soboty na niedzielę. W godzinach 1.30-6.30 klienci nie będą mieć dostępu do serwisu Pekao24, aplikacji PeoPay i usług maklerskich. Bank zapewnia, że karty i bankomaty będą działać prawidłowo.

W ING Banku Śląskim problemy wystąpią z soboty na niedzielę od północy do 3.00. W tym czasie klienci mogą mieć problemy z płatnościami kartą w sklepach. Nie będą natomiast działać płatności kartą w internecie z 3DSecure.

We wspomnianych godzinach klienci ING nie wypłacą gotówki w bankomatach, ani nie wpłacą pieniędzy we wpłatomatach. Wyłączone będą również niektóre usługi w systemach MojeING i ING Business. Chodzi m.in. o brak możliwości aktywowania kart, zmiany limitów transakcyjnych oraz operacji na rachunku karty kredytowej.

Działać natomiast we wspomnianych godzinach będą płatności BLIK-iem.

Bank BPS przeprowadzi prace serwisowe w sobotę od godziny 8.00 do 12.00. W tym czasie klienci nie będą mogli realizować zleceń w systemie bankowości elektronicznej. Nie sprawą również aktualnego salda na rachunkach.

W najbliższy weekend problemy z częścią usług będą mieć klienci Credit Agricole. Zaczną się one w sobotę od godziny 22.00, a potrwają do niedzieli do godziny 8.00.