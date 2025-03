Trzynasta emerytura w nowym terminie. ZUS podał harmonogram wypłat

W 2023 roku waloryzacja emerytur oznacza podwyżkę o 5,5 proc. Dzięki temu najniższa emerytura zwiększy się z 1780,96 zł brutto do 1878,91 zł brutto, co daje 1709,81 zł "na rękę". To wzrost o 89,14 zł netto w porównaniu z dotychczasową minimalną emeryturą.