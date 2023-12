Trzy dni wystarczyły. Tak zmieniły się ceny

Trzy dni wystarczyły, aby zmieniły się ceny

Niekwestionowanym symbolem drożyzny był olej. To już jednak przeszłość, bo ceny mocno spadły. Co więcej - jak wskazywali eksperci - w kategorii oleje i tłuszcze mamy do czynienia z deflacją, tj. spadkiem cen w ujęciu rocznym. Jak czytamy w dzienniku w zaledwie trzy dni olej staniał o aż 19 proc. z 7,87 zł do 6,32 zł.