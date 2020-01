Trzymetrowy pokój do wynajęcia za tysiąc złotych. "Przyzwyczajajmy się. Będzie więcej takich ofert"

Na znanym serwisie ogłoszeniowym pojawiła się zaskakująca oferta. Można wynająć pokoje, w których zmieści się właściwie tylko łóżko. Cena? 990 zł za miesiąc. Wynajmujący za to będzie mieszkał w samym sercu stolicy. - Dla wielu świetna lokalizacja jest po prostu ważniejsza niż wygoda - komentują znawcy branży.

Najmniejszy liczy bowiem 3 metry kwadratowe. "Tylko łóżko, pościel, brak szafy" - opisuje właściciel. Za to wszystko trzeba zapłacić 990 zł miesięcznie, choć od drugiego miesiąca pobytu można liczyć na 5-procentowy rabat. Właściciel nie wymaga do tego żadnej kaucji . W pokoju jest WiFi, ale za korzystanie z sygnału trzeba dopłacić 10 zł miesięcznie.

Właściciel przyznaje, że warunki luksusowe nie są. "Nie ma typowej kuchni i nie ma możliwości gotowania obiadów. Za to w części wspólnej jest czajnik, lodówka kuchenka mikrofalowa , pralka, suszarka do włosów odkurzacz oraz mop" - czytamy w ogłoszeniu.

W stolicy jak w Azji?

- Skoro regularnie pojawiają się takie oferty, to najwyraźniej jest na to przecież popyt. Ludzie naprawdę chcą mieszkać w 3-metrowych pokojach i płacić za to takie pieniądze? - pytam warszawskiego agenta nieruchomości.

- Rynek bardzo się zmienił w ostatnich latach. Po pierwsze, ceny w największych miastach poszły mocno w górę. A po drugie, coraz bardziej liczy się lokalizacja. To dotyczy zwłaszcza Warszawy. Owszem, za tysiąc złotych da się w stolicy wynająć coś większego, ale na pewno nie w ścisłym centrum. Chyba więc musimy się do tego przyzwyczaić. Że w centrum stolicy albo trzeba zapłacić za lokum gigantyczne pieniądze, albo zrezygnować z wygód - mówi agent.

- Zgadza się, ale to jednak inna kwestia. Pracownikom ze Wschodu jeszcze trudniej niż Polakom znaleźć dobre lokum za w miarę dobrą cenę. A właściciele niestety to często wykorzystują. Ale to jest inny trend. Na pewno wynajęcie dobrego mieszkania w centrum Warszawy będzie za kilka lat niezwykle trudne. Bo jeszcze dziś zdarzają się sensowne oferty. Wkrótce jeśli ktoś będzie chciał tam mieszkać mimo tego, zostaną mu pewnie do wyboru takie mikropokoje - słyszymy.