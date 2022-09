Trzynasta i czternasta emerytura w 2023 roku. Minister tłumaczy, co czeka seniorów

Minister rodziny zabrała również głos w sprawie pracy dla Rosjan. - My nie zamknęliśmy rynku pracy dla Rosjan – stwierdziła Marlena Maląg. - Przed wybuchem wojny w Ukrainie około dwa procent wszystkich cudzoziemców pracujących w Polsce to byli Rosjanie, około 40 tysięcy. Dzisiaj szacujemy, że jest to około 16 tysięcy – podliczyła.