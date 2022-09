Waloryzacja kwotowa dla niemal miliona seniorów. Mateusz Morawiecki składa obietnicę

Przy waloryzacji kwotowo-procentowej rząd ustala bowiem pewien minimalny próg podwyżki - to konkretna kwota i co najmniej o nią zwiększa się emerytura. W przypadku waloryzacji procentowej nie można na to liczyć i jeśli ma się małe świadczenie, to i o stosunkowo niewiele złotych ono wzrasta. Gazeta przypomina, że obecnie średnia emerytura świadczeniobiorców ZUS to 2815 zł, natomiast w przypadku osób dostających pieniądze z KRUS jest to niecałe 1512 zł, czyli niewiele więcej niż świadczenie minimalne.