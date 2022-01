Tusk w piekarni o świcie. "Rzeczywistość jest wyjątkowo ponura"

- Jeśli polski przedsiębiorca, polska piekarnia ma płacić o 500-700 procent więcej za gaz — nie 70 proc., nie 7 proc., to nikt tego nie rozumie. Apeluję do rządzących i do odpowiedzialnych za politykę gazową, w tym PGNiG, o uczciwą informację: co takiego się stało, że trzeba dzisiaj dla PGNiG gwarantować 60 mld zł, a mimo to te podwyżki są nadal tak druzgocące dla ludzi – skomentował Tusk sytuację na rynku gazowym.