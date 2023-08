Rosjanie znaleźli sobie nowy raj. Witają ich z otwartymi ramionami

Nie oznacza to jednak, że Rosjanie są zamknięci we własnym państwie. Mogą oni podróżować na zasadach takich jak te, które obowiązywały przed wojną, o ile dana osoba nie jest objęta restrykcjami. To oznacza, że w wielu krajach Unii Europejskiej Rosjanie nadal mogą aplikować o wizy. Odwołane są głównie bezpośrednie loty z Rosji do UE czy Stanów Zjednoczonych, ale nie znaczy to, że Rosjanie nie mogą lecieć do Paryża czy Londynu z przesiadką w Stambule, o ile oczywiście posiadają odpowiednią wizę.