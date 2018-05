Tysiące seniorów zalega z opłatami za telefon. W długi często wpędza ich dzwonienie do wnuków za granicą

Prawie 26 tys. osób po 65. roku życia zalega z rachunkami za telefon. Ich łączne zadłużenie to blisko 60 mln zł. Nie brakuje seniorów, którzy operatorom są winni po kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Jak informuje Biuro Informacji Kredytowej, wpisane do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor długi seniorów wobec operatorów mają już wartość 57,6 mln zł.

Częściej rachunków za telefon nie opłacają panie. Do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor z tego powodu trafiło 14 tys. kobiet i niecałe 12 tys. mężczyzn. Długi pań stanowią 56 proc. całej kwoty zadłużenia.

Okazuje się, że najwięcej niepłacących rachunków za telefon przypada na osoby wieku 25-34 lata. – W tym wieku jest co czwarty wpisany do BIG InfoMonitor dłużnik telekomunikacyjny. Prawie co ósma osoba z kłopotami w spłacie tego rodzaju rachunków nie ma skończonych 24 lat – tłumaczy Grzelczak.