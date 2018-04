UberPop już bez szans w UE

Państwa członkowskie mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności transportowej w ramach usługi UberPop i ścigać je na drodze karnej – wynika z wydanego we wtorek (10.04.18) wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Nie można więc uznać tego za prowadzenie działalności przewozowej, jaką prowadzą np. firmy taksówkarskie, ale za tzw. usługę społeczeństwa informacyjnego. Uber twierdził, że to Francja złamała przepisy unijne, bo zgodnie z dyrektywą UE każde państwo ma obowiązek notyfikowania Komisji Europejskiej jeśli wprowadzi własne ustawy w zakresie usług społeczeństwa informacyjnego. Tymczasem Francja, wprowadzając przepisy zakazujące działania aplikacji i usługi UberPop, Brukseli o tym nie poinformowała. Sprawa ostatecznie trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

W ogłoszonym we wtorek wyroku Trybunał uznał, że „państwa członkowskie mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności transportowej takiej jak UberPop i ścigać ją na drodze karnej bez konieczności uprzedniego notyfikowania Komisji projektu aktu prawa zakazującego prowadzenia takiej działalności. Oznacza to, że państwo UE, które chciałoby ustawowo zakazać UberPop, nie musi o tym informować Brukseli. Według Trybunału nie ma też żadnych wątpliwości, że usługa UberPop należy do dziedziny transportu, a nie jest żadną usługą informacyjną. Sędzia przypomniał także podobny wyrok ws. Ubera i jego działalności w Hiszpanii, który zapadł w grudniu ubiegłego roku.