Zrobiło się za drogo. Mieszkańcy "raju na ziemi" masowo wyjeżdżają

Sąsiadka Australii stała się tak popularną destynacją, że władze zdecydowały niedawno o podniesieniu podatku od zagranicznych turystów. Nowozelandzki rząd tłumaczy to negatywnym wpływem, jaki przyjezdni mają na środowisko naturalne i lokalną infrastrukturę. Danina wzrośnie z 35 do 100 dolarów nowozelandzkich (czyli z 84 do 240 zł).