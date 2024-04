Ukradł złoty sedes za 40 mln złotych. Wiemy, co stało się z łupem

Mężczyzna, który został oskarżony o kradzież złotego sedesu o wartości 4,8 miliona funtów (ok. 40 mln złotych) z wystawy w pałacu Blenheim w 2019 roku, przyznał się do winy - taką informację przekazała we wtorek brytyjska prokuratura. Pomimo intensywnych poszukiwań, złoty sedes nigdy nie został odnaleziony.