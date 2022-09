Ukradła z uczelni prawie pół miliona złotych. Główna kasjerka uniwersytetu skazana

Anna Małgorzata S. została skazana na 13 miesięcy więzienia za to, że wyniosła z kasy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 490 tysięcy złotych. Kobieta była główną kasjerką tej uczelni, sama złożyła na siebie doniesienie do prokuratury po tym, gdy zorientowała się, że sprawa może wyjść na jaw. Wyrok nie jest prawomocny.