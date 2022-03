Ukraińcy będą tanią siłą roboczą? "Wierzę w odpowiedzialność pracodawców"

- Wyzwaniem jest stworzenie takiego systemu, w którym Ukraińcy w Polsce nie będą konkurencją dla pracowników z Polski. Dzisiaj Ukraińcom w Polsce potrzebne są elastyczne formy zatrudnienia. To przede wszystkim matki z dziećmi, które potrzebują opiekować się dziećmi i jednocześnie chciałyby znaleźć zatrudnienie - powiedział w programie "Newsroom" WP Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Wraz ze wzrostem liczby uchodźców w Polsce rosną też obawy, że część przedsiębiorców spróbuje wykorzystać osoby uciekające z Ukrainy jako tanią się roboczą, łamiąc przy tym obowiązujące standardy. - Rozmawialiśmy już na ten temat z organizacjami pracodawców, zwracamy wszyscy na to uwagę, by tego rodzaju praktyki zdecydowanie piętnować. Wierzę w odpowiedzialność polskich pracodawców, choć zawsze możemy mieć do czynienia i z takimi przypadkami - powiedział Jacek Piechota.