Ukraińcy stawiają na Berlin. Poprosiliśmy Niemców o oficjalne dane

Dla porównania w tym samy czasie w Polsce, która zajmuje pod tym względem drugie miejcie w UE – niecałe 987 tys . uchodźców z Ukrainy, a w Czechach mieszka ich ponad 386 tys. Łącznie w całej Unii w grudniu przebywało ponad 4 mln uchodźców wojennych z Ukrainy. We wszystkich trzech krajach w ostatnim kwartale przybyło nowych uciekinierów wojennych, ale w Niemczech najwięcej.

W 2022 r. z ochrony tymczasowej korzystało w Polsce ponad 1,3 mln Ukraińców , a obecnie niecałe 990 tys. Zapytaliśmy Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) o to, jak w tym samym czasie zmieniała się populacja uchodźców wojennych na terenie Niemiec.

Jak przekazała WP Finanse Lena Treß ze sztabu prasowego BAMF, zgodnie z Centralnym Rejestrem Cudzoziemców (AZR), od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę do Niemiec przybyło co najmniej tymczasowo ponad milion uchodźców wojennych z Ukrainy , z których większość stanowią kobiety i dzieci.

Yuryi Grygorenko, główny analityk agencji pracy Gremi Personal, w rozmowie z WP Finanse w grudniu ubiegłego roku stwierdził, że znaczący transfer uchodźców z Ukrainy do Niemiec był widoczny od III kwartału 2023 roku . Zauważył, że na wyjazd najczęściej decydowały się osoby, które wcześniej nie były aktywne zawodowo w Polsce , i podobna sytuacja występuje obecnie.

Zdaniem Mateusza Żydka, obecne procedury związane z zatrudnianiem cudzoziemców często działają na przekór integracji . Polska oferuje mało zachęt do długoterminowego pobytu obcokrajowców. Hiszpania czy Portugalia prowadzą skuteczniejszą politykę przyciągania specjalistów, w tym informatyków.

Jak dodaje, szczególnie w pierwszych latach migracji wielu pracowników, nawet z wyższym wykształceniem, podejmuje zatrudnienie poniżej swoich kwalifikacji. Wynika to częściowo z ograniczonej liczby wysoko wykwalifikowanych stanowisk – to nie są masowe rekrutacje.

Kwestia mniejszości ukraińskiej, a dokładniej temat ograniczenia 800 plus tylko do dzieci pracujących rodziców, pojawiała się już w trakcie będącej na początkowym etapie kampanii prezydenckiej. Karol Nawrocki z Rafałem Trzaskowskim licytowali się na to, który z kandydatów na prezydenta chce bardziej ograniczyć wsparciu dla dzieci ukraińskich uchodźców wojennych. Choć jak wykazał w money.pl Grzegorz Siemiończyk, argumenty polityków mają mało wspólnego z rzeczywistością.