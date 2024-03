Ukryte funkcje kas samoobsługowych w popularnej sieci. Można zaoszczędzić

Funkcje kasy samoobsługowej w Biedronce

Jeśli chodzi o kluczowe funkcjonalności, niezwykle ważną opcją jest przycisk umożliwiający skanowanie karty Moja Biedronka, co otwiera dostęp do korzyści płynących z programu lojalnościowego, w tym różnorodnych zniżek. Pamiętajmy, aby zakończyć skanowanie przed wyjściem, co gwarantuje prawidłowe zaliczenie punktów.