Ulga dla klasy średniej "budzi wątpliwości". Kluczowy punkt Polskiego Ładu rodzi mnóstwo problemów

EY w opublikowanym w czwartek opracowaniu przedstawia kluczowe zmiany wynikające z Polskiego Ładu, które mają znaczenie dla wspólnego rozliczania się małżonków. Jak zauważa, chodzi przede wszystkim o to, że kwota dochodów rocznych, do której ma zastosowanie stawka 17 proc., została podniesiona do 120 tys. zł.