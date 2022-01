UOKiK idzie na łowy. Biedronka już podpadła

- Monitoring cen przeprowadzony w tym tygodniu ma być podstawą do oceny, czy sklepy zastosowały się i w jakim zakresie do wytycznych dotyczących obniżki VAT na podstawowe artykuły żywnościowe – tłumaczy na łamach "DGP" rzecznik UOKiK Małgorzata Cieloch, dodając, że ceny będą podlegały kontroli raz na tydzień do czasu obowiązywania preferencyjnej stawki.