Urlop z komórką i służbowym mailem. Dla wielu Polaków to norma

Wakacje ze służbową komórką

Jak wynika z badań Monitora Rynku Pracy, ponad połowa (55 proc.) Polaków odbiera służbowy telefon podczas urlopu. Co więcej, 48 procent sprawdza służbowe maile. Choć to duża grupa, to odsetek pracowników, którzy mają problem z odcięciem się od pracy podczas wakacji, zmalał w porównaniu z badaniem sprzed dwóch lat.