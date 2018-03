Urzędnik podliczył gotowe Mieszkania+. Już wiadomo, ile czasu zajmie zrealizowanie obietnicy

765 mieszkań oddanych, a 7881 w budowie - to najnowsze, realne podsumowanie rządowego programu Mieszkanie Plus. W tym tempie, wliczając nawet "budowy" rozpoczęte poprzez wbicie pierwszej łopaty w kupę piasku, realizacja obietnicy PiS potrwa... 102 lata.

Na razie jako sukces rządowego programu podciągane są inicjatywy samorządowe - czyli II filar. To właśnie przykład Jarocina, który jako pierwszy przydzielił mieszkania rodzinom . Mieli jednak sporą przewagę nad innymi budowniczymi. W październiku 2016 roku, czyli w momencie startu programu zapobiegliwy burmistrz Jarocina oraz Jerzy Wolski, prezes Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego mieli już wszystko gotowe, aby ruszyć z budową. To właśnie na etapie projektów i procedur budowlanych utknęły inne rozpoczynające się budowy.

Obietnica na 102 lata

Przypomnijmy jednak premierę programu, gdy Andrzej Adamczyk , ówczesny minister infrastruktury i budownictwa ogłosił, że na polskim rynku brakuje prawie 900 tys. mieszkań. Likwidacja luki mieszkaniowej to właśnie główny cel programu Mieszkanie Plus . Z dotychczasowe efektów działań urzędników wynika, że realizacja obietnicy budowy takiej liczby mieszkań zajęłaby 102 lata.

Oczywiście nikt nie twierdził, że brakujące mieszkania zostaną zbudowane w kilka lat. Gdyby jednak naciągnąć kryteria wyników i jako sukces dołączyć do wyniku wszystkie mieszkania, o które w ogóle pojawiły się projektach urzędników. To mamy łącznie 33 tys. mieszkań wybudowanych i narysowanych. Przy takim tempie czas realizacji programu Mieszkanie+ wyniósłby 26 lat.

To pokazuje się zaprojektowanie i zbudowanie czegoś materialnego jest o wiele trudniejsze niż rozdanie z budżetu państwa 500 złotych na dziecko. Mieszkanie+ pozostaje tylko zbiorem obietnic, a jego skala jest mikroskopijna. Rządowy program po ponad roku działania, nie jest w stanie dorównać pod względem wyniku jednej dużej firmy deweloperskiej Dla porównania Dom Development w ciągu 2017 roku sprzedał klientom 3975 mieszkań z czego prawie 3 tys. to były mieszkania wybudowane i oddane lokatorom.

Już wiadomo dlaczego do przyspieszenia programu Mieszkanie Plus trzeba było zaprząc samego premiera Morawieckiego, ministra rozwoju, a grupa urzędników dostała zadanie napisania specjalnej ustawy przyspieszającej budowy. Mateusza Morawiecki szybko policzył, że taniej i szybciej będzie zorganizować pozory wywiązywania się z obietnic wyborczych. Dlatego rząd oferuje dopłaty do czynszu w nowych mieszkaniach przeznaczonych na wynajem. Zadanie budowy wykonają sami deweloperzy, zachęceni specjalnymi dopłatami do projektów, które można potraktować jako realizacja programu Mieszkanie Plus.