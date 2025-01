Urzędnik zapuka do twoich drzwi. W Gdańsku już się zaczęło

Źródło zdjęć: © Getty Images | Copyright Kypros 2023 all rights reserved

Urzędnik zapuka do drzwi z decyzją podatkową

W Gdańsku po raz kolejny urzędnicy będą osobiście dostarczać decyzje podatkowe. To najprawdopodobniej ostatni rok takiej formy dostarczania. Coraz więcej podatników wybiera doręczenia i płatności elektroniczne.

Jak podaje portal trojmiasto.pl, do 1 lutego dokumenty ws. podatku od nieruchomości trafią do ponad 100 tys. mieszkańców Gdańska. To już szesnasty i prawdopodobnie ostatni rok osobistego doręczania decyzji podatkowych.

Ruszyła akcja doręczania decyzji o wysokości podatków

Urzędnicy mogą zapukać do drzwi mieszkańców od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9 do 20. Osoby dostarczające dokumenty nie pobierają żadnych opłat. Ich zadaniem jest jedynie wręczenie przesyłki. W razie potrzeby mieszkańcy mogą poprosić doręczycieli o okazanie legitymacji służbowej.

Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru. Jeśli adresata nie będzie w domu, dokument może zostać przekazany dorosłemu domownikowi lub sąsiadowi, który zobowiąże się do dostarczenia go właściwej osobie.

Decyzje, których nie uda się doręczyć do 1 lutego, zostaną przesłane pocztą jako listy polecone.

Jak podkreśla w rozmowie z portalem Paulina Chełmińska z gdańskiego magistratu, osobiste doręczanie dokumentów przez urzędników jest bardziej opłacalne i skuteczne niż korzystanie z usług pocztowych. Koszty są niższe, a skuteczność dostarczenia decyzji bezpośrednio do mieszkańców wynosi ponad 90 proc.

Możliwe, że to ostatni taki rok

Mimo to miasto informuje, że ten rok będzie prawdopodobnie ostatnim, kiedy urzędnicy będą dostarczać mieszkańcom decyzje podatkowe. – W miarę przyrostu liczby osób posiadających adres do doręczeń elektronicznych z każdym rokiem decyzji papierowych będzie zdecydowanie mniej – zaznaczała w rozmowie z portalem Chełmińska.

Podatek można opłacać elektronicznie przez: platformę ePłatności w aplikacji mObywatel, poprzez miejską stronę internetową, w opłatomatach zlokalizowanych w Zespołach Obsługi Mieszkańców. W tym roku ponad 30 tys. podatników w Gdańsku otrzyma decyzje w formie elektronicznej.

Podatek od nieruchomości - terminy

Osoby fizyczne mogą regulować podatek od nieruchomości w czterech ratach. Opłaty te należy uiścić do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. W sytuacji, gdy całkowita suma podatku nie przekracza 100 złotych, płatność ta powinna zostać dokonana za jednym razem, najpóźniej do 15 marca.