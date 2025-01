Pokazała rachunek za prąd. Opłaty w górę o 160 zł. "Jak na to zarobić?"

Z listu pani Anety do redakcji Onetu wynika, że 2022 r. płaciła za prąd 130 zł miesięcznie, a następnie opłaty wzrosły do 160 zł. Gdy w ubiegłym roku otrzymała kolejną podwyżkę, oceniła, że "to już dużo". Miesięcznie musiała płacić 190 zł za energię elektryczną.