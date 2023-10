Uszkodzone banknoty. Czy można nimi płacić?

Co w sytuacji, gdy banknoty nie spełniają powyższych warunków? NBP informuje, że wówczas przyjmowane są przez banki na podstawie wniosku i przesyłane do wymiany do centrali NBP. "Możliwe jest także przesłanie przez osobę fizyczną wniosku wraz ze zużytymi lub uszkodzonymi banknotami waluty polskiej (maksymalnie 2000 zł) bezpośrednio do centrali NBP przesyłką pocztową lub kurierską" - czytamy na stronie NBP.