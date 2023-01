Uwaga na fałszywe maile o zwrocie podatku. Ktoś podszywa się pod skarbówkę

Sposobów na wyłudzenie pieniędzy jest niestety mnóstwo. Na przykład dwa tygodnie temu policja opisywała historię mieszkańca Węgorzewa. Wizja szybkiego zysku skusiła go do zainwestowania dużych pieniędzy na rzekomej giełdzie kryptowalut. Kiedy 61-latek chciał wypłacić to, co według wirtualnej tabeli zarobił, okazało się jednak, że to przekręt. Rzekomi doradcy do spraw kryptowalut, którzy wcześniej tak chętnie się z nim kontaktowali, nagle zamilkli, a 460 tys. zł, które zainwestował, przepadło.