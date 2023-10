Uwaga na fałszywe mandaty z kodem QR. To nowy sposób oszustów

Mandat od straży miejskiej. Jak go rozpoznać?

Kod QR prowadzi do strony imitującej witrynę policji. "Użytkownik może na niej nie tylko zapoznać się z wysokością "mandatu", ale także opłacić go, podając dane karty kredytowej. Oczywiście, mandat jest fałszywy. Podanie danych karty kredytowej może zostać wykorzystane do kradzieży pieniędzy z konta ofiary" - wyjaśniała NASK.